В Башкирии назначен глава нового ведомства

Фото: vk.com/ya.gaiduk

В Башкирии главой Государственного комитета по молодежной политике назначена Яна Гайдук. Об этом вчера сообщило правительство республики.

В 2018–2019 годах Яна Гайдук была советником Управления главы республики по общественно-политическому развитию. В 2019-2021 заместителем министра молодежной политики и спорта региона.

Напомним, летом этого года в Башкирии разделили министерство спорта и молодежной политики на два отдельных государственных органа – министерство спорта и государственный комитет по молодежной политике. Министром спорта был назначен Руслан Хабибов, а Госкомитетом по молодежной политике в качестве исполняющего обязанности стала руководить Яна Гайдук.