В Башкирии ликвидировали целое министерство

В Башкирии министерство спорта и молодежной политики разделили на два отдельных ведомства

В Башкирии разделили министерство спорта и молодежной политики на два отдельных государственных органа – министерство спорта и государственный комитет по молодежной политике. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 21 июня сообщил глава республики Радий Хабиров.

Министром спорта назначен Руслан Хабибов – ранее он возглавлял реорганизованное ведомство. Госкомитетом по молодежной политике в качестве исполняющего обязанности будет руководить Яна Гайдук, занимавшая пост замминистра спорта и молодежной политики.

– Прошу усилить работу в сфере именно молодежной политики. Ничего нового мы не придумали. В нескольких субъектах России молодежная политика проводится отдельным органом, – сказал Хабиров.

Напомним, ранее "КП-Уфа" писала о планах правительства разделить министерство. Слухи об этом ходили с весны.