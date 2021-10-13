В Уфе дети отравились парами хлора в бассейне

Следком Башкирии сообщил, что в Уфе двое детей отравились во время купания в бассейне в оздоровительно-развлекательном центре. По данным ведомства, они были там вместе с родителями и резко почувствовали запах хлора, а после ощутили недомогание.

Отравление парами хлора поставили одному из детей в больнице после того, как ухудшилось его состояние. Дело расследуют в следственном отделе по Калининскому району. В настоящий момент проводится доследственная проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

– В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, опросить работников комплекса, назначить необходимые экспертные исследования с целью проверки соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки взяты на контроль в следственном управлении республики, – отметили в СК.