Глава Башкирии пообещал скорое окончание строительства нового моста через Белую

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 13 октября, в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал о ходе строительства дорожных объектов. В частности, руководитель республики отметил, что сейчас достраивается мост-вставка через Белую в Уфе, и скоро там пустят движение.

– Структура территории Уфы, окружённой тремя реками, требует постоянного развития транспортной инфраструктуры. Проще говоря, строительства мостов. И мы строим, строим много. Впервые в истории республики параллельно ведем два крупных проекта. Достраиваем мост-вставку через реку Белую в Уфе. Скоро откроем и пустим там движение. Тут же начнём ремонт арочного моста, – отметил он.

По словам Хабирова, в настоящий момент идет планомерное строительство Восточного выезда, власти также добились кредитования проекта Южных ворот Уфы. В планах также построить еще три моста в Уфе – в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и в направлении Демы.