«Комсомольская правда – Уфа» объявляет кастинг на участие в спектакле на большой сцене

Редакция «Комсомольской правды – Уфа» объявляет о старте кастинга актеров в спектакль по классическому произведению русской литературы Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Это уникальная возможность попробовать себя в качестве театрального актера на большой сцене. Поучаствовать в кастинге может любой житель Уфы, который готов в течение нескольких месяцев посещать репетиции под руководством опытных педагогов и посвятить себя творчеству. Наличие опыта в актерском искусстве не требуется. Необходимо только желание, остальному научат.

Сценарий будет максимально приближен к оригиналу, без современных интерпретаций, тем самым сами актеры и публика сможет прочувствовать атмосферу того времени. Проект поможет реализовать скрытые актерские таланты, прочувствовать, что такое театр, получить эмоции от выступления на большой сцене в присутствии огромной публики.

Желающие поучаствовать, а также за дополнительной информацией нужно обратиться по номеру +7 917 343-92-93 или написать нам в соцсети https://vk.com/kpufa.