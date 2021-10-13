Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды13 октября 2021 14:16

«Комсомольская правда – Уфа» объявляет кастинг на участие в спектакле на большой сцене

В проекте попробовать себя в качестве актера может любой желающий
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Редакция «Комсомольской правды – Уфа» объявляет о старте кастинга актеров в спектакль по классическому произведению русской литературы Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

Это уникальная возможность попробовать себя в качестве театрального актера на большой сцене. Поучаствовать в кастинге может любой житель Уфы, который готов в течение нескольких месяцев посещать репетиции под руководством опытных педагогов и посвятить себя творчеству. Наличие опыта в актерском искусстве не требуется. Необходимо только желание, остальному научат.

Сценарий будет максимально приближен к оригиналу, без современных интерпретаций, тем самым сами актеры и публика сможет прочувствовать атмосферу того времени. Проект поможет реализовать скрытые актерские таланты, прочувствовать, что такое театр, получить эмоции от выступления на большой сцене в присутствии огромной публики.

Желающие поучаствовать, а также за дополнительной информацией нужно обратиться по номеру +7 917 343-92-93 или написать нам в соцсети https://vk.com/kpufa.