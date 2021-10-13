35 человек умерли от ковида в Башкирии за последние сутки

721 пациент победил вирус и выписался с выздоровлением, количество выздоровевших составило 64 201 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация главы республики опубликовала последние данные о коронавирусе в регионе. По состоянию на 11 часов 13 октября 2021 года, в Башкирии еще 662 человека заболели коронавирусом – очередной антирекорд, таких больших цифр еще не было.

721 пациент победил вирус и выписался с выздоровлением, количество выздоровевших составило 64 201 человек.

К сожалению, за минувшие сутки скончались еще 35 человек от коронавируса, число умерших достигло почти двух тысяч – 1982.

Также в республике идет активная вакцинация – первый компонент вакцины получили 1 354 619 человек, второй –1 228 785 человек.

Сегодня Роспотребнадзор опубликовал список категорий граждан, которым грозит обязательная вакцинация. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.