Опубликован полный список категорий жителей Башкирии, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19

В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за неблагополучной эпидобстановки по COVID-19 в регионе.

Вчера, 12 октября, в Башкирии объявили об обязательной вакцинации против коронавируса некоторых граждан. Роспотребнадзор сегодня пояснил, кто именно будет обязан сделать прививку. Перечень огромный, публикуем списком:

- Лица в возрасте 60 лет и старше;

- Медработники, фармацевты и сотрудники санаторно-оздоровительных организаций;

- Учителя и преподаватели;

- Работники организаций соцзащиты и социального обслуживания населения, МФЦ;

- Люди, проживающие в организациях социального обслуживания;

- Водители и сотрудники транспортной инфраструктуры;

- Полицейские, работники государственного контрольного органа в пункте пропуска чepeз государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы;

- Вахтовики и волонтеры;

- Военные и парни, подлежащие призыву на военную службу;

- Госслужащие;

- Работники организаций сферы предоставления услуг: торговля, салоны красоты, СПА, массажи, солярий, ателье, химчистки и т.д., общепиты, финансовые организации, ЖКХ, детские игровые комнаты, лагеря, клининговые компании, курьеры, ветеринарные клиники. Иными словами все, что связано со сферой предоставления услуг для населения.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за неблагополучной эпидобстановки по COVID-19 в регионе.