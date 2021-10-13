Опубликован полный список категорий жителей Башкирии, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19

В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за неблагополучной эпидобстановки по COVID-19 в регионе.
Вчера, 12 октября, в Башкирии объявили об обязательной вакцинации против коронавируса некоторых граждан. Роспотребнадзор сегодня пояснил, кто именно будет обязан сделать прививку. Перечень огромный, публикуем списком:
- Лица в возрасте 60 лет и старше;
- Медработники, фармацевты и сотрудники санаторно-оздоровительных организаций;
- Учителя и преподаватели;
- Работники организаций соцзащиты и социального обслуживания населения, МФЦ;
- Люди, проживающие в организациях социального обслуживания;
- Водители и сотрудники транспортной инфраструктуры;
- Полицейские, работники государственного контрольного органа в пункте пропуска чepeз государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы;
- Вахтовики и волонтеры;
- Военные и парни, подлежащие призыву на военную службу;
- Госслужащие;
- Работники организаций сферы предоставления услуг: торговля, салоны красоты, СПА, массажи, солярий, ателье, химчистки и т.д., общепиты, финансовые организации, ЖКХ, детские игровые комнаты, лагеря, клининговые компании, курьеры, ветеринарные клиники. Иными словами все, что связано со сферой предоставления услуг для населения.
В ведомстве пояснили, что такое решение принято из-за неблагополучной эпидобстановки по COVID-19 в регионе.