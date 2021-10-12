В Башкирии объявили об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан

Власти Башкирии объяснили вакцинацию вынужденной мерой из-за роста заболеваемости

В Башкирии вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак. По ее словам обязательная вакцинация вводится уже с 13 октября – в обязательном порядке привиться должны учителя, медики, работники торговли и социальных услуг как государственных, так и частных учреждений.

По словам Анны Казак такие жесткие меры правительство Башкирии вынуждено ввести по эпидемиологическим показаниям: в последние недели в республике наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности от коронавируса. Именно по этой же причине с сегодняшнего дня в регионе возобновляется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, если до этого они не прошли вакцинацию.