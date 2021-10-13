«Машину порвало, светофор снес!»: видео с места утреннего ДТП с «Камри» в Уфе

Автомобиль действительно порвало на две части – мощный удар пришелся именно на сторону пассажирки.

В сети появилось видео с места жесткого ДТП, которое произошло в седьмом часу утра 13 октября на улице Владивостокской прямо у отделения полиции №10. Как ранее сообщала «КП-Уфа», здесь «Тойота Камри» на огромной скорости влетела в столб. В аварии чудом выжили сам водитель и пассажирка – сейчас они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

- Машину порвало, «Камри». Светофор снес, вон колесо валяется, вот это ДТП! Живы они, говорят, остались, - комментирует автор видео.

Автомобиль действительно порвало на две части – мощный удар пришелся именно на сторону пассажирки.

В Госавтоинспекции уточнили, что за рулем дорогой иномарки находился 24-летний парень – он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Корреспондент «КП-Уфа» передает, что из-за аварии частично перекрыта улица Революционная, собралась огромная пробка.