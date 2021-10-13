В Уфе иномарка влетела в столб рядом с отделом полиции, пострадали водитель и пассажирка

Фото: ГИБДД Башкирии

Утром 13 октября в Уфе на улице Революционной «Toyota Camry» на большой скорости врезалась в столб – пострадали водитель и его пассажирка.

В ГИБДД Башкирии уточнили, что серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Революционной и Владивостокской – прямо у отделения полиции №10. Водитель черной «Toyota Camry» по неизвестным пока причинам врезался в опору электропередач. От мощного удара у автомобиля смяло заднюю часть и отлетело переднее колесо.

Известно, что сейчас водитель и пассажир автомобиля в тяжелом состоянии находятся в больнице. Сотрудникам ГИБДД предстоит узнать все обстоятельства ДТП.