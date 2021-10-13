Мэр Уфы требует закрывать предприятия, которые игнорируют новые антиковидные правила

- Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то вплоть до закрытия этих предприятий. Необходимо принимать такие меры, - сказал Греков.

Утром 13 октября в уфимской мэрии прошло оперативное совещание, на котором мэр Уфы Сергей Греков заявил, что предприятия, которые игнорируют новые антиковидные правила, будут закрываться.

- Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то вплоть до закрытия этих предприятий. Необходимо принимать такие меры, - сказал Греков.

Начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров прокомментировал, что на сегодняшний день входному контролю подлежит 101 объект, 43 из них – торговые центры. Чиновник добавил, что собственники предприятий относятся к ограничениям с пониманием. Количество охранников на них увеличено.

Напомним, речь идет о новых антиковидных правилах, которые вчера вступили в силу - теперь в ТЦ можно будет попасть только с сертификатом о вакцинации или справой о том, что ты переболел ковидом в последние шесть месяцев.