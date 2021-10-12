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Политика12 октября 2021 17:31

«Большое спасибо за поддержку»: Динар Гильмутдинов вошел в комитет Госдумы против коррупции

Сегодня прошел его первый рабочий день
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Гильмутдинов поблагодарил за поддержку всех, кто был с ним рядом на пути к новому месту и записал видео с нового рабочего места.

Гильмутдинов поблагодарил за поддержку всех, кто был с ним рядом на пути к новому месту и записал видео с нового рабочего места.

Экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов отработал сегодня свой первый рабочий день в Госдуме – он вошел в комитет против коррупции. Об этом сообщил Рустем Ахмадинуров, руководитель «Единой России» в Башкирии.

Сам Гильмутдинов поблагодарил за поддержку всех, кто был с ним рядом на пути к новому месту и записал видео с нового рабочего места.

- Я получил много наказов, которые обязуюсь исполнить. Спасибо вам за доверие и поддержку, - сказал новоиспеченный чиновник.

Подписчики поздравили его с новым местом работы и пожелали удачи.

Динар Гильмутдинов много лет занимал пост главного Госавтоинспектора республики, спустя 16 лет службы он покинул руководящую должность и баллотировался в Госдуму.

Гильмутдинов записал видео с нового места работы