Динар Гильмутдинов откровенно рассказал, почему ушел с поста главы ГИБДД Башкирии

Динар Гильмутдинов хочет представлять Башкирию в Госдуме Фото: Рустем АХУНОВ

Бывший руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, из-за чего ушел с высокого поста.

Напомним, что слухи о том, вскоре Гильмутдинов прекратит карьеру появлялись в Башкирии с завидной регулярностью. Пожалуй, чаще него злые языки «увольняли» лишь глав республики. В начале лета 2021 об отставке Гильмутдинова заговорили официально – полковник заявился в список на предварительное голосование партии власти на предстоящие выборы в Госдуму. В итоге он победил в списке по своему избирательному округу. 15 июня он заявил о своей отставке в эфире телеканала ГТРК Башкортостан.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он решился на такой серьезный шаг, Гильмутдинов ответил следующее.

- Я хочу свой опыт применить в дело. Некоторые законы, которые мы исполняем, стоит переработать. Некоторые моменты не получаются из-за того, что законодательство не позволяет. Я это вижу и знаю. Я могу пригодиться, если меня поддержат земляки, - заявил экс-руководитель ГИБДД Башкирии.