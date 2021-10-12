27-летний парень из Башкирии задушил соседку и изнасиловал ее труп в комнате с матерью

Галину Пономареву искали 2,5 года. Фото: соцсети

В Хайбуллинском районе Башкирии перед судом предстал 27-летний местный житель, который задушил и изнасиловал труп своей соседки.

Напомним, эта жуткая история ошарашила всю республику весной этого года. В декабре 2018 года в селе Бурибай без вести пропала мать двоих детей. 44-летняя Галина Пономарева ушла из дома в одном халате и галошах, и с тех пор ее никто не видел. Тело женщины нашли только спустя 2,5 года, следователи быстро установили – несчастную задушили и изнасиловали, а тело спрятали на заброшенной свалке.

Вскоре сыщикам удалось выйти на след убийцы: им оказался сын соседки, с которой Галина дружила. На суде душегуб рассказал, как в тот день женщина пришла к ним в гости, они распивали алкоголь, а когда все домочадцы отправились спать, Галина начала соблазнять его. Распаленный желанием, он отвел ее в комнату, но там на диване уже спали мать и брат. Увидев, что в спальне есть другие люди, Галина попыталась уйти, тогда разъяренный мужчина сначала задушил ее, а после, удостоверившись, что та не дышит – изнасиловал.

На утро убийца рассказал матери о случившемся. Вместе они сначала спрятали тело в сарай, а позже ночью на санках ночью вывезли его и спрятали на свалке.

В итоге мужчину признали виновным в убийстве и приговорили его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскать с него 400 тысяч рублей в счет моральной компенсации родным убитой.