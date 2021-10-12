В Башкирии в пожаре погиб 64-летний мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 12 октября, в Гафурийском районе Башкирии пожилой мужчина. Подробности происшествия рассказал пресс-служба МЧС по Башкирии.

ЧП произошло в деревне Саит-Баба. Как сообщили спасатели, пожар случился в бревенчатом 4x5 метра.

– На место направлены силы и средства МЧС России и добровольные пожарные команды Саитбабинского и Зилимкаранского с/с. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1957 года рождения , – сообщили сотрудники ведомства.

В настоящее время причины устанавливаются причины ЧП, на месте происшествия работает дознаватель МЧС.

Напомним, 10 октября, в деревне Староалексеевка Кармаскалинского района Башкирии произошла аналогичная трагедия. Загорелся бревенчатый дом, при тушении пожарные обнаружили погибшего – им оказался 68-летний местный житель.