В Башкирии в огне погиб 68-летний мужчина, его сын пострадал

Дознаватели МЧС выяснили, что днем ранее погибший протянул электрический провод от своего дома к дому сына, чтобы сделать свет, поскольку в его доме не было электричества.

В деревне Староалексеевка Кармаскалинского района Башкирии сегодня, 10 октября, произошла трагедия – в огне погиб мужчина.

Как рассказали в МЧС республики, в деревне загорелся бревенчатый дом. При тушении пожарные обнаружили погибшего – им оказался 68-летний местный житель. Тело нашли внутри дома у выхода. Вероятно, пенсионер пытался успеть выйти, но не смог.

Его 38-летний сын получил резаные раны, когда выходил из окна. Известно, что на участке расположено 2 дома, в одном проживал сын (здесь возник пожар), во втором доме проживал погибший.

Дознаватели МЧС также выяснили, что днем ранее погибший протянул электрический провод от своего дома к дому сына, чтобы сделать свет, поскольку в его доме не было электричества.

Пожар возник, когда все спали. Первой запах гари почувствовала сожительница сына, она разбудила мужчин, те пошли к двери, ведущей в чулан, обнаружили пламя в углу чулана, в том месте, куда ранее был подведен электропровод, добавили в МЧС.