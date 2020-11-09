В Башкирии введен режим самоизоляции для некоторых жителей

Согласно указу, который подпишут сегодня 9 ноября в течение дня, пожилые люди будут обязаны оставаться дома.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 9 ноября Радий Хабиров заявил о введении режима самоизоляции на территории республики из-за распространения коронавируса.

Действовать он будет для лиц старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

Согласно указу, который подпишут сегодня 9 ноября в течение дня, пожилые люди будут обязаны оставаться дома. Те, кто нарушит режим, будут оштрафованы.

Радий Хабиров отметил, что некоторые пенсионеры работают, в этом случае у гражданина должна быть справка, что человек нужен на производстве. Этот документ убережет человека от штрафа.

- В период с 11 до 13 часов режим не действует. Они могут пойти прогуляться, пойти в магазины, а все остальное – в рамках режима самоизоляции, - заявил Хабиров.

С его слов, указ будет действовать с завтрашнего утра 10 ноября. Что касается штрафов, глава заявил, что «нам эти деньги не нужны, эти деньги кровавые». Все делается с целью уберечь пожилых и людей с хроническими заболеваниями.