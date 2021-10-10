В Башкирии стремительно растет количество смертей от COVID-19

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии поставлен новый рекорд по суточному приросту смертности от COVID-19. Оперативный штаб Башкирии опубликовал свежую статистику.

За прошедшие 24 часа ковидом заболели 619 (вчера – 627) жителей Башкирии. Также зарегистрировано 33 случая смерти. Таким образом, число заболевших ковидом в регионе за все время пандемии – 72 269 человек, умерших – 1 878.

В республике продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день в Башкирии получили первый компонент вакцины 1 342 639 человек, полностью завершили вакцинацию – 1 223 929.

Напомним, в субботу, 9 октября, Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба по борьбе с ковидом. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил главе региона, что замечена положительная динамика по вакцинации. Люди стали активней прививаться.