Радий Хабиров провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом: будут наращиваться темпы вакцинации

Власти также задумались об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

В субботу, 9 октября, Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба по борьбе с ковидом. Власти обсудили темпы вакцинации и предстоящие ограничения. В правительстве планируют наращивать темпы вакцинации и усилить контроль за соблюдением ограничительных мер для невакцинированных жителей.

Забелин доложил главе, что замечена положительная динамика по вакцинации. Люди стали активней прививаться.

- Только за последние сутки мы фиксируем рост на 18 процентов – в пункты вакцинации пришли 23 784 человека. Всего первым компонентом привились 1 338 992 человека. Полностью завершили вакцинацию 1 221 742 человека, - прокомментировал министр здравоохранения.

Хабиров напомнил, что первый пакет ограничительных мер вступил в силу с 4 октября – без справки о прививки нельзя посещать государственные или муниципальные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома (дворцы) культуры. Заменой такой справки может послужить другая – о том, что человек переболел ковидом в течение последних шести месяцев.

- Только с помощью прививки мы сможем добиться коллективного иммунитета, – отметил Радий Хабиров и напомнил, что уже со вторника 12 октября начнет действовать второй пакет ограничительных мер. Без прививки нельзя будет попасть в торговые центры.

Власти также задумались об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Врачи доложили о тяжелой обстановке и течении болезни у этой категории граждан.