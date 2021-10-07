В Башкирии у коров обнаружили опасное заболевание

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Пресс-служба Россельхознадзора Башкирии сообщила, что на территории Благовещенского, Кушнаренковского, Бирского, Ермекеевского и Уфимского района выявили более тысячи больных лейкозом коров.

В ведомстве уточнили, что образцы крови были взяты у 3 972 животных, всего было выявлено 1050 случаев онкологического заболевания, вызванного вирусом. В настоящее время во всех хозяйствах, где обнаружили больной скот, введен карантин.

Россельхознадзор проинформировал, что вирус не опасен для человека, но он легко мутирует, что говорит о риске возникновения штамма, который может угрожать жизни и здоровью людей.