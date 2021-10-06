«Все устали, раздражены»: глава района в Башкирии обратился к местным жителям

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сегодня, 6 октября, опубликовал в социальных сетях пост, в котором откровенно рассказал о ситуации с коронавирусом. Он поделился, что его семья также пострадала от COVID-19 и попросил жителей соблюдать меры предосторожности и не пренебрегать прививками.

– Все устали, раздражены, у многих не стало родных и близких. Я тяжело переболел сам, недавно - супруга, сынок. Потерял от ковида трёх пожилых родственников. Знаю, как много горя несёт людям такая ситуация. В поликлиниках и больницах огромные очереди, много жалоб на здравоохранение, которое с трудом справляется с ростом заболеваемости, – рассказал он.

Андрей Иванюта отметил, что врачи «тоже болеют» и нагрузка на них в разы выше, чем у рядовых жителей республики. Он попросил с пониманием отнестись к введенным ограничениям, так как больше «сделать мы ничего не можем».