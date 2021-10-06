В честь Дня республики «Комсомолка» отправилась в автопробег по западным районам Башкирии

Традиционный автопробег «Комсомольской правды-Уфа» в этом году проходит по западным районам Башкирии

«Комсомольская правда – Уфа» совместно с друзьями и партнерами отправилась в автопробег по западным районам Башкирии. В преддверии Дня республики, который будет праздноваться 11 октября, мы посетим знаковые места в Туймазинском, Буздякском и Белебеевском районах.

Автоколонна стартовала от офиса «Комсомольской правды-Уфа» сегодня рано утром и уже достигла Туймазов, где участники ознакомились с достопримечательностями этого небольшого, но гостеприимного города. Участники памятного путешествия посетят самые успешные предприятия западной части Башкирии и изучат предпринимательский потенциал региона.

В автопробеге «Комсомольской правды-Уфа» в честь Дня республики принимают участие наши друзья и партнеры: Белебеевский молочный комбинат (бренд «Белебеевские сыры»), торговая марка «Буздякский» («Буздякский консервный комбинат»), «Дортрансстрой», ООО «Экология – Т», ГЛК «Уязы-Тау» и минеральная вода «Красноусольская».