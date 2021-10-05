Иск жителей Башкирии против Радия Хабирова рассмотрит Верховный Суд

Верховный Суд Башкирии рассмотрит иск жителей республики к главе региона Радию Хабирову и его администрации. Соответствующая информация была опубликована на сайте Верховного Суда.

Как сообщает «UTV» со ссылкой на пресс-службу регионального Верховного суда, девять жителей республики оспорят изменения в указе о повышенной готовности. Согласно опубликованной на сайте суда информации, иск «об оспаривании нормативных актов» был принят к производству 16 августа. Первое судебное заседание состоится уже на этой неделе – 7 октября.

Напомним, в конце прошлой недели глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых антиковидных ограничениях. Начиная с 4 октября в республике без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе нельзя посещать кинотеатры, музеи, театры и массовые спортивные мероприятия.