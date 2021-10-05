В Башкирии новые ограничения из-за коронавируса: куда не пустят без сертификата c 4, 12 и 18 октября

В рестораны и торговые центры будут пускать только при наличии сертификатов о прививках или справок об отсутствии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце прошлой недели глава Башкирии Радий Хабиров объявил о новых антиковидных ограничениях. Начиная с 4 октября в республике без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе нельзя посещать кинотеатры, музеи, театры и массовые спортивные мероприятия.

На матчи «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа» теперь будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном ковиде (действительна в течение 6 месяцев). Более того, власти разрешили заполнять «Уфа-Арену» и стадион «BetBoom Арена» только на 30%, а это значит, что в продажу будет поступать ограниченное количество билетов.

С 12 октября 2021 года в Башкирии без сертификатов о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19, не будут пускать в торговые центры, библиотеки и концертные залы. А с 18 октября под ограничения попадут салоны красоты, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны и рестораны, в которых более 50 посадочных мест.

Необходимость новых ограничений глава Башкирии объяснил «провалом» массовой вакцинации в регионе и подчеркнул, что темпы вакцинации необходимо наращивать.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Ситуация с коронавирусом в Башкирии остается действительно напряженной: за сутки зарегистрировано 497 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных выросло до 69 294 человек. Еще 27 пациентов скончались от осложнений вируса, а общее число жертв ковида достигло 1732. Также, по данным Минздрава, за сутки с выздоровлением выписано 557 человек, всего справиться с коронавирусом смогли 60164 жителей республики.

К слову, Башкирия получит из федеральной казны более 134 млн рублей на покупку лекарств для зараженных коронавирусом. Деньги поступят в республиканский бюджет из резервного фонда уже в ближайшее время. Об этом накануне заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Минздраве Башкирии отмечают, что бесплатные препараты по рецепту получают пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением врача. Те, кто попал в ковид-госпиталь также получают все необходимые лекарства.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

В понедельник в ИА «Башинформ» состоялся брифинг по новым ограничениям и по общей ситуации с коронавирусом. В ходе брифинга глава Минздрава Забелин рассказал, почему в Башкирии в последние недели растет число заболевших.

- Основная причина – завершение сезона отпусков. В сентябре люди вернулись из заграничных поездок и наших курортов. Старшее поколение вернулись с приусадебных участков. Ну и, конечно, основной всплеск – возобновление работы дошкольного и школьного образования. Детские сады и школы послужили источником обмена микрофлоры, дети вернулись в семьи, - отметил министр здравоохранения Башкирии.

Также Забелин предупредил о следующей, пятой волне заболеваемости коронавирусом, которая придет в Башкирию уже в следующем году. Единственный способ предотвратить новый всплеск заражений – достичь коллективного иммунитета. Для этого необходимо, чтобы вакцинировалось 80% населения.

- Прогнозы делать, конечно, сложно, но если мы не нарастим коллективный иммунитет, то, по мнению эпидемиологов, следующую волну мы будем ожидать в январе-феврале следующего года, - заявил Забелин.

ПОЧЕМУ В БОЛЬНИЦАХ ОЧЕРЕДИ

По словам Минздрава, нынешняя волна коронавируса вновь увеличила нагрузку на систему здравоохранения. Именно из-за роста заболеваемости в поликлиниках по всей Башкирии стали возникать гигантские очереди из пациентов на прием к узким специалистам.

- Проблема такая есть, мы ее признаем. Наши пациенты хотят получить консультацию узкого специалиста сразу же, в день обращения. А мы предлагаем им попасть на примем через два-три дня после записи. Сейчас идут огромные нагрузки на амбулаторную систему. Многие наши специалисты задействованы на оказании неотложной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, сезонными ОРВИ. То есть в условиях пандемии мы расставляем приоритеты, - заявил Максим Забелин.

По словам министра, на сегодняшний день Минздрав распорядился временно приостановить диспансеризацию, профилактические осмотры, также временно приостановить оказание плановой медицинской помощи, за исключением кардиологии и онкологии. При этом неотложную помощь оказывают всем пациентам без исключения.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ

Что касается вакцинации от коронавируса в Башкирии, то на данный момент оба компонента вакцины получили 1,193 млн человек. Из них более 325 тысяч человек – жители республики старше 60 лет.

На брифинге 4 октября Максим Забелин назвал пять городов и районов республики, где вакцинация населения продвигается крайне медленно.

– В пятерку антилидеров вошли Иглинский, Бурзянский, Белорецкий районы, а также города Межгорье и Сибай – там наиболее низкий процент вакцинированных, – отметил министр. - Низкий процент вакцинации среди перечисленных муниципалитетов Забелин связал с «низкой активностью граждан и отдельной позицией каких-то лидеров мнений, которая не совсем согласуется с позицией экспертов и основана только на личных убеждениях, не подтвержденных фактами.

Чуть раньше, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что на некоторых предприятиях республики будет введена обязательная вакцинация сотрудников от COVID-19. Об этом заявила главный санитарный врач республики Анна Казак.

- У нас с пятницы подготовлены документы, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заболевания коронавирусом (в том числе из семейных очагов) и низкий процент вакцинации. По этим предприятиям нами продолжится анализ и выдача предписаний с обязательным контролем их исполнения, - заявила Анна Казак.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Башкирии, эти организации располагаются в Белорецком районе.