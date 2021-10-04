Коронавирус был выявлен почти в 30% школ Башкирии

В Уфе на карантин переведено 64,8% школ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 29,4% школ Башкирии был зарегистрирован коронавирус – это 550 общеобразовательных учреждений. По состоянию на 1 октября 240 школ (или 676) классов в республике переведены на карантин. Об этом сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
По данным главного санитарного врача Башкирии, среди городов наибольшее число школ переведено на карантин в:
– Уфе – 64,8% учреждений;
– Салавате – 44,4%;
– Кумертау – 41,7%;
– Агидель – 33,3%;
– Стерлитамак – 28,9%;
– Октябрьский – 28,6%;
– Нефтекамск – 21,1%.
На том же совещании министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что после перевода школьников на дистант в республике уменьшилось число заражений коронавирусом.