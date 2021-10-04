Коронавирус был выявлен почти в 30% школ Башкирии

В Уфе на карантин переведено 64,8% школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 29,4% школ Башкирии был зарегистрирован коронавирус – это 550 общеобразовательных учреждений. По состоянию на 1 октября 240 школ (или 676) классов в республике переведены на карантин. Об этом сегодня, 4 октября, на оперативном совещании в местном правительстве сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

По данным главного санитарного врача Башкирии, среди городов наибольшее число школ переведено на карантин в:

– Уфе – 64,8% учреждений;

– Салавате – 44,4%;

– Кумертау – 41,7%;

– Агидель – 33,3%;

– Стерлитамак – 28,9%;

– Октябрьский – 28,6%;

– Нефтекамск – 21,1%.

На том же совещании министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что после перевода школьников на дистант в республике уменьшилось число заражений коронавирусом.