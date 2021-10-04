В Башкирии после перевода школьников на дистант уменьшилось число заражений коронавирусом

Во многих районах и городах Башкирии школьники перешли на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 4 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом о распространении коронавируса среди школьников выступил министр образования республики Айбулат Хажин. По его словам, в последние три дня наблюдается «отрицательная динамика» по заболеваемости COVID-19. Впервые с 1 сентября 2021 года. Этого удалось добиться благодаря частичному переводу башкирских школ на дистанционный формат обучения.

- Я считаю, что своевременные меры помогли купировать эту сложную, проблемную ситуацию. Не вижу пока необходимости переводить на дистант остальные муниципалитеты и школы, - подчеркнул Айбулат Хажин.

В ответ на это глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в школах республики нужно держать на контроле.

- Как только возникает очаг (коронавируса в школе – Ред.), или случай инфекции, вы отрабатываете с Роспотребнадзором и немедленно переводите (на дистанционное обучение – Ред.), - отметил Хабиров.