Более 1,7 тыс. человек скончались от COVID-19 в Башкирии с начала пандемии

В Башкирии от коронавируса скончались 1 705 жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 1 705 пациентов, 1 423 из них – старше 60 лет. За сутки прирост умерших от инфекции составил 22 человека. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил региональный Минздрав.

Число случаев COVID-19 в республике достигло 68 797 (+488 зараженных за последние сутки). Переболели инфекцией 59 607 жителей (+208 выписано по выздоровлению за сутки).

Прямо сейчас носителями коронавируса в Башкирии числятся 7 485 человек: 6 639 лечатся дома на самоизоляции, 846 лежат в ковид-госпиталях (42 пациента в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ).