За сутки в Башкирии зарегистрировано 488 новых случаев коронавируса

17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Иван Макеев

Ситуация с пандемией коронавируса в Башкирии с каждым днем становится все более напряженной. По данным регионального Минздрава, за сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных достигло уже 68797 человек. Из них 6639 находятся на амбулаторном лечении, еще 846 госпитализированы. Состояние 44 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 212 жители Башкирии были выписаны с выздоровлением, всего победить вирус смогли уже около 86 процентов заболевших.

- В настоящий момент в республике развернуто 6550 инфекционных коек, занятость которых составляет 92 процента. При этом никаких опасений относительно нехватки коек нет – в случае необходимости мы готовы развернуть госпитали во всех межрайонных центрах, - отметил Максим Забелин.

Продолжается в республике и массовая вакцинация против коронавируса. В настоящий момент в Башкирию поставлено 1 млн 855 тысяч доз вакцин. Первым компонентом уже привились 1 млн 295 353 человек, полностью завершили вакцинацию 1 188 587 жителей республики. Из них 325 254 – люди старше 60 лет.