В мэрии Уфы появятся новые управления и вице-мэр

Депутаты горсовета пятого созыва 1 октября рассмотрели вопрос об изменении структуры администрации Уфы. Согласно принятому решению, в мэрии появятся новые управления, а также еще один вице-мэр. Планируется также упразднить должность замглавы информационно-аналитического управления, которую сейчас занимает Алексей Дербеко.

По информации «РБК-Уфа», пресс-служба теперь будет подчиняться заммэра по вопросам взаимодействия с гражданским обществом, кадрового обеспечения, спорта и молодежной политики – Рустему Газизову. Информационный отдел станет управлением по взаимодействию со СМИ, отдел включат в организационное управление мэрии, которое получит название управления документационного обеспечения и социальной коммуникации.

Также планируется ввести создать управление комплексного развития территорий и должность нового вице-мэра, курирующего это подразделение. Дополнительно создадут управление координации строительной деятельности.