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Общество2 октября 2021 12:51

Уфимка врезалась в центре города в жилой дом

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Источник:kp.ru
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КП-Уфа

КП-Уфа

Сегодня, 2 октября, в центре Уфы произошла авария. Женщина за рулем автомобиля Toyota Cruiser врезалась в жилой дом на бульваре Ибрагимова,74.

Со слов очевидцев, водитель двигалась по рельсам в сторону улицы Пархоменко, когда потеряла управление и вылетела с дороги, врезавшись в двухэтажное жилое строение.

– Тормоза свистели, звук удара был очень громкий, толчок почувствовали даже в нашем доме, – рассказал свидетель случившегося.

В настоящий момент все детали случившегося еще уточняются, пока что известно, что сама женщина за рулем была трезвая и не пострадала.