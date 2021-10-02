Возраст не помеха: в Башкирии сыграла свадьбу необычная пара влюбленных

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В Иглинском районе Башкирии прошла необычная свадьба. В Кудеевском доме-интернате поженились 78-летняя Клавдия Христофоровна и 71-летний Владимир Владимирович, сообщили журналисты Башньюс.

Роман влюбленных начался четыре года назад в Белокатайском отделении интерната. Сначала они просто дружили, а потом эта дружба переросла в любовь, после чего они все же решились на свадьбу. Оба прожили нелегкую и жизнь и считают, что она вела их друг к другу долгие годы. Владимир пережил Чернобыль, а Клавдие поставили инвалидность еще в детстве. Кроме друг друга у них никого нет.

В планах у пары переехать в собственную квартиру, где они будут оставшиеся годы жизни дарить друг другу любовь.