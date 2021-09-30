Следствие озвучило свою версию нападения с ножом на сотрудника ДПС в Уфе

фото: СК РБ

Следственный комитет возбудил против 42-летнего уфимца уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Пьяный мужчина за рулем окрашенной в цвета такси «Лады Веста» столкнулся с Kia, которой вне службы управлял 28-летний сотрудник ДПС. После этого между участниками аварии возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил ножом лейтенанта полиции, а также случайного очевидца, пытавшегося разнять потасовку. Инцидент произошел вечером 29 сентября на улице братьев Кадомцевых

– Подозреваемый сходил к себе в квартиру неподалеку, взяв оттуда нож, после чего нанес им несколько ударов в грудь и живот потерпевшему. Проходивший мимо мужчина, увидев происходящее, пресек действия подозреваемого, при этом последний нанес и ему несколько ударов ножом в грудь и живот, – следует из версии Следственного комитета.

Обоим потерпевшим удалось выжить. Сейчас они находятся в больнице.

Подозреваемый, покусившийся на жизнь двоих человек, задержан. С ним работают следователи. В ближайшее время его планируют поместить под стражу.