На занятиях появлялись: в орском колледже рассказали об убитых студентках из Башкирии

Все убитые приехали на учебу из Башкирии. Фото: соцсети

В Орском медколледже, где учились убитые студенки из Башкирии, прокомментировали случившееся. В беседе с «КП-Уфа» в колледже сообщили, что девочки регулярно посещали занятия и не пропускали пары. А вот более подробной информации пока получить не удалось – в колледже работают следователи, которые опрашивают руководство.

Напомним, сегодня ночью в городе Гай Оренбургской области произошло тройное убийство. В загоревшейся квартире в пятиэтажке на улице Молодежной пожарные обнаружили тела двух молодых девушек, позже во дворе дома было найдено и тело третьей. Все три скончались от глубоких рубленых ран, предположительно нанесенных топором. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», сейчас ведется поиск убийцы.

Погибшие были уроженками Башкирии – они приехали из Баймакского и Кугарчинского района, им было всего 17, 19 и 20 лет. Они учились в местном колледже, а в Гае снимали квартиру. Что стало причиной кровавой расправы, сыщикам только предстоит выяснить. Пока соседи утверждают, что ни криков, ни шума борьбы в эту ночь не слышали.