В Казахстане открыли представительство Конгресс-бюро Башкирии

Фото: Радий Хабиров/Вконтакте

Сегодня, 29 сентября, в Казахстане открыли представительство республики – Конгресс-бюро Башкирии. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава региона Радий Хабиров. По его словам, представительство открыто на территории международного финансового центра «Астана», что позволит Башкирии привлекать иностранные инвестиции.

– Мы нацеливаем его на дальнейшее укрепление экономического партнерства, привлечение в нашу республику новых инвестиций, реализацию совместных с казахстанской стороной проектов в промышленности, строительстве, социальной, гуманитарной, научной сферах. <...> С каждым днем финансовые ресурсы в мире растут, а привлекательных и перспективных инвестиционных проектов не так много. Это делает рынки развивающихся стран объектами повышенного внимания, – заявил Хабиров.

Руководитель региона отметил, что власти выглядят в инвестировании огромный потенциал, так как это открывает «широкие перспективы для развития бизнеса». Глава заключил, что представительство поможет реализовать поставленные задачи.