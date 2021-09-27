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Общество27 сентября 2021 8:23

Радий Хабиров во главе официальной делегации уедет в Казахстан

Об этом он рассказал на сегодняшнем совещании в правительстве
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Сайт главы Башкирии

Фото: Сайт главы Башкирии

Сегодня Радий Хабиров во главе официальной делегации уезжает в Казахстан. Об этом он рассказал на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии.

– Сегодня официальная делегация республики во главе со мной выезжает в Казахстан. У нас очень насыщенная программа в Казахстане. На год все отложилось из-за коронавируса. Состоятся и деловые встречи, и встречи на высшем уровне, – сообщил глава региона.

Напомним, на этом же совещании глава республики высказался о ситуации с коронавирусом в Башкирии. Радий Хабиров дал распоряжение усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионе.