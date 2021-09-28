Подростка из Башкирии, который напал на одноклассников с ножом, выписали из психиатрической клиники

Как теперь сложится жизнь парня - неизвестно. Фото: соцсети

Девятиклассника из Стерлитамака Артема А. (имя изменено – Ред.), который в апреле 2018 года напал на своих одноклассников с охотничьим ножом, поджег класс и попытался покончить с собой, выписали из психиатрической клиники, где он проходил принудительное лечение. Информацию подтвердили и в региональном Минздраве. Сейчас Тимур будет наблюдаться у специалистов амбулаторно. Когда именно произошла выписка, в ведомстве не уточнили. Но напомним, что еще в июне по запросу «КП-Уфа» в региональной прокуратуре подтвердили, что подросток продолжает лечение в клинике.

Напомним, вся эта громкая история произошла 18 апреля 2018 года. Девятиклассник Тимур А. долгое время терпел насмешки своих одноклассников из-за внешности и проблем с успеваемостью. Подросток неоднократно писал в соцсетях, что мечтает расправиться со своими обидчиками, но его никто не слушал. В то утро Тимур принес в школу 2 ножа, ранил двух одноклассниц и учительницу, после чего поджег помещение класса припасенной горючей смесью и попытался покончить с собой. К счастью, все остались живы, и даже раненные быстро пошли на поправку. Судмедэкспертиза выявила у парня временное психическое расстройство, из-за чего его отправили на принудительное лечение в клинику сроком до одного года, но в итоге в больнице он пробыл до осени 2021.