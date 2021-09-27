Инвалиду из Уфы смягчили приговор за изнасилование дочери

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд Башкирии смягчил приговор 55-летнему инвалиду Рашиду Гарифуллину из Уфы, осужденного за изнасилование дочери подростка. 23 июня Советский райсуд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. 27 сентября ВС, рассмотрев жалобу, «скостил» срок до четырех лет и 10 месяцев. Апелляцию на приговор Советского суда подавали не только Гарифуллин и его адвокат, но и потерпевшая дочь с матерью.

Напомним, весной 2020 года в полицию обратилась жена Рашида Гарифуллина. Она заявила, что ее супруг год насиловал их общую 15-летнюю дочь и домогался старшей, которой на тот момент было 19 лет. Позже они отказались от показаний – девушки якобы оговорили отца после ссоры, однако следствие уже шло полным ходом.

Гарифуллин, являющийся инвалидом первой группы из-за потерянной на заводе руки, провел в следственном изоляторе год. Мужчине предъявили 12 эпизодов насилия – такое число назвали сами дочери.