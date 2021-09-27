В Башкирии женщины заразили своих новорожденных детей ВИЧ

В Башкирии шесть детей заразились от матерей ВИЧ-инфекцией, сообщили журналисты Ufatime.ru со ссылкой на Комитет по профилактике этого заболевания. Показатель передачи ВИЧ таким путем составил 2,6%. Всего от зараженных матерей родилось 225 детей.

На конец августа под наблюдением врачей находились 685 родившихся у болеющих женщин детей. Подтвердилось заболевание у 257 подростков и малышей. 226 из них – это дети от 0 до 14 лет.

Всего с 1987 года от инфицированных ВИЧ родились 5 263 ребенка. 3 922 из них – здоровы.