Жители Уфы боятся отпускать своих детей в местную школу

Фото: Подслушано Уфа/Вконтакте

Жители Уфы опубликовали пост в социальных сетях, в котором рассказали о своих опасениях. Согласно обнародованной информации, территория около ТЦ «Весна», расположенного в микрорайоне Сипайлово, превратилась в место обиталища для бездомных. Из-за этого, отмечает автор сообщения, местным страшно отпускать своих детей в школу.

– ТЦ «Весна» – рассадник бомжей и всех местных алкашей в округе. На их помойке живут и ежедневно бухают с утра до вечера неблагополучные слои населения. Меры никакие не принимаются. Очень страшно пускать детей в школу, ведь они вынуждены ходить ежедневно мимо таких людей, – пишет возмущенный местный житель.

Комментаторы разделились на два лагеря: первые не разделяют высказанных опасений и не понимают, что можно сделать с бездомными. Вторые же отмечают, что самое страшное возле мусорок – это не асоциальные лица, а их ругательства и грубая речь.