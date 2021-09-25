В Башкирии при столкновении с грузовиком скончался водитель легковушки

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии водитель легковушки въехал под грузовик и погиб. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась минувшей ночью 25 сентября на 1301 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск в Туймазинском районе. 34-летний житель Самарской области за рулем ВАЗ-21099 влетел под попутный КамАЗ.

– Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего, – передали в регионельной Гостоавинспекции.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли и 11 – получили травмы. Еще одна смертельная авария случилась в том же Туймазинском районе. Водитель микроавтобуса погиб после столкновения с грузовиком.