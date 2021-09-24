В Башкирии водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП с микроавтобусом – на этот раз в Туймазинском районе. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась сегодня, 24 сентября, на 1334 километре трассы М5. На автодороге столкнулись микроавтобуса Peugeot и грузовик Scania. После удара пассажирская машина рухнула в кювет – ее водитель от полученных травм скончался.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На месте происшествия, помимо спасателей, работали медики и полицейские. О пострадавших не сообщается. В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, вчера днем, 23 сентября, на трассе Уфа-Оренбург в двух километрах от города Салавата заживо сгорели водитель и трое пассажиров микроавтобуса, который попал в ДТП.