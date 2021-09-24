Суд отстранил от работы главу одного из районов Башкирии

фото: Руслан Гизатуллин // vk.com

Суд отстранил от исполнения должностных обязанностей главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Об этом чиновник сам сообщил в своих соцсетях 24 сентября.

– Решением районного суда я временно, до 6 октября, отстранен от исполнения обязанностей главы администрации. Это процедурный момент, к которому нужно относиться спокойно и с пониманием. Вся запланированная нами работа по дальнейшему развитию Кушнаренковского района продолжается, – написал Гизатуллин в своем обращении к местным жителям.

Он отметил, что в период его отсутствия «сильная слаженная команда профессионалов» будет заниматься воплощением намеченных планов. Сам Гизатуллин во время своего вынужденного отпуска уделит внимание семье, «насладится общением с детьми и проведет время в окружении близких людей».

Напомним, в ноябре 2020 года Следственный комитет возбудил против Гизатуллина уголовное дело о превышении должностных полномочий. Правоохранители подозревают чиновника в незаконной продаже 145 гектаров земли.