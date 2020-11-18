СК Башкирии подозревает главу одного из районов в незаконной продаже 145 гектаров земли

фото: Руслан Гизатуллин

Следственный комитет Башкирии подозревает главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина в незаконной продаже 145 гектаров земли. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июле 2019 году Гизатуллин сдал в аренду коммерческой организации земельный участок, предназначенный для сельского хозяйства. Он располагается рядом с селом Первушино, его площадь составляет 145 гектаров. Затем глава района в нарушение законодательства объявил конкурс о продаже земли, занизив цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей. Участок был продан той же фирме, которая, как выяснилось, планировала изменить вид использования земли и построить на ней турбазу. Факт махинации с землей выявили сотрудники ФСБ.

– В результате преступных действий подозреваемого из распоряжения администрации района выбыл вышеуказанный земельный участок, а также бюджету муниципалитета причинен ущерб в общей сумме более 2,9 млн рублей, – сообщили в ведомстве.

Сейчас с Гизатуллиным работают следователи. В администрации района и домах чиновников проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Руслан Гизатуллин руководит Кушнаренковским районом с января 2019 года. До этого – с 2016 по 2019 годы – он возглавлял региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».