Четыре человека сгорели в пассажирском микроавтобусе после ДТП в Башкирии

фото: МЧС РБ

В Мелеузовском районе Башкирии в ДТП с пассажирским микроавтобусом «Газель» и грузовой Renault Master погибли четыре человека. Все они находились в салоне первой машины, которая загорелась после столкновения. Инцидент произошел сегодня, 23 сентября, в 15:00 на трассе Уфа-Оренбург – в двух километрах от города Салавата.

фото: МЧС РБ

– По прибытию к месту силы и средства МЧС России произвели тушение горящего автотранспортного средства. Предварительно в результате ДТП 4 человека погибло (находились в пассажирской Газели), еще 1 пострадал (водитель Renault Master). Информация оперативная, подлежит уточнению, – передали в экстренном ведомстве.

фото: ГИБДД РБ

Как уточнили в МЧС, в числе погибших шофер «Газели» и трое его пассажиров. Водитель Renault был деблокирован спасателями. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.