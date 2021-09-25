«Лети, ангел, к свету»: молодая девушка из Башкирии умерла после трех лет борьбы с раком

Юлию многие запомнили как позитивную и искреннюю девушку. Фото: соцсети

Печальная новость пришла от близких 26-летней уроженки Стерлитамака Юлии Юрковой. Молодая девушка, которая с 2019 года боролась с раком молочной железы, скончалась. Ни самое прогрессивное лечение, ни операции, ни десятки «химий» не помогли: болезнь оказалась сильнее.

Напомним, впервые о непростой истории Юлии «КП-Уфа» написала в ноябре 2020 года. В беседе девушка поделилась, что зимой 2019, отдыхая за границей, она впервые обнаружила у себя странную шишку в груди, когда мылась в душе. Тогда Юлия не придала ей особого значения и в итоге попала к врачу только спустя полгода. Девушку прооперировали, гистология подтвердила, что новообразование злокачественное, после чего Юле назначили несколько блоков агрессивной химиотерапии, но опухоль возвращалась снова и снова, а потом появились и многочисленные метастазы.

До последнего Юлия не сдавалась и верила, что обязательно поправится – вернется домой, снова отправится путешествовать, но ее планам не суждено было сбыться. Последние месяцы девушка лечилась в федеральных центрах: ее тело привезут для похорон в родной Стерлитамак в следующий вторник.

Даже во время болезни девушка не унывала и не позволяла себе сдаться. Фото: соцсети

- Нет слов. Самая сильная девочка с очень доброй душой. Такой я ее запомнила, - сожалеет Альбина А.

- Лети, ангел, к свету! – скорбит Вилена С.

- Почему самые лучшие, выдающиеся, жизнерадостные люди уходят? Как это остановить? Где справедливость? – соболезнует Анна К.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Юлии Юрковой.