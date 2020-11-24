«Случайно обнаружила шишку, когда мылась в душе»: молодая девушка из Башкирии борется с жуткой болезнью

«Случайно обнаружила шишку, когда мылась в душе»: молодой девушке из Башкирии поставили серьезный диагноз

Когда смотришь на фотографии 25-летней уроженки Стерлитамака Юлии Юрковой, кажется, что это снимки для какого-то модного глянцевого журнала. Но за улыбкой этой хрупкой девушки скрывается боль, усталость, страх. У Юлии рак молочной железы, и пока болезнь отступает очень тяжело, но девушка верит только в лучшее.

«РЕШИЛА, ЧТО ЭТО ОБЫЧНАЯ КИСТА»

Первые симптомы у себя Юлия обнаружила еще зимой 2019 года, тогда девушка активно путешествовала по миру, и однажды, принимая душ, Юлия случайно обнаружила у себя странное уплотнение в груди.

- Никаких других симптомов не было – ни боли, ни слабости, поэтому я решила, что ничего серьезного – обычная киста. Решила сходить к врачу, когда вернусь домой, - рассказывает Юлия.

В итоге к врачу девушка попала только спустя полгода. Врач настояла на операции, и в июле прошлого года Юлию прооперировали – вырезали опухоль и отправили на гистологию, которая и показала, что это злокачественное образование.

На операции все лечение не заканчивалось, и впереди девушку ждал курс изматывающих химий, от которых она сильно похудела, потеряла свои роскошные волосы, неделями лежала обессиленная, не в силах встать с кровати. Но улучшения так и не наступало. Позже Юлю еще раз прооперировали, но опухоль упорно возвращалась.

Фото: https://www.instagram.com/yuliayurkova_/

- В феврале на обследовании у меня выявили рецидив. На сегодняшний день я уже прошла больше 20 «химий», уже сбилась со счета, если честно. Конечно, тяжело, но я стараюсь держать себя в руках. Не расслабляться и не раскисать, - улыбается Юлия.

Сейчас девушке предстоит новая схема лечения. На последнем обследовании врачи обнаружили, что опухоль снова выросла, поэтому приняли решение сменить тактику лечения - и, наконец, Юле стало лучше.

- По моим ощущениям, лечение действует. Раньше у меня постоянно скапливалась жидкость в легких, приходилось делать прокол и откачивать по 2-3-4 литра жидкости, чтобы я вообще могла дышать, ходить, лежать. После последнего введения я чувствую, что мне лучше. Но онкология очень коварная, не знаешь, какой сюрприз болезнь принесет тебе завтра, но я уверена только в лучшем.

«ДРУЗЬЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ЗНАЛИ О БОЛЕЗНИ»

Сейчас Юлия вместе с мамой временно переехала в Москву, чтобы постоянно быть под присмотром у врачей. Девушка верит, что совсем скоро она обязательно справится со своей болезнью. Тогда она сможет исполнить свою главную мечту – отправиться в путешествие в Америку и стать фотографом.

- Мои близкие и друзья совсем недавно узнали, что у меня рак. Наверное, они до последнего были уверены, что я побрилась налысо ради очередного эксперимента. Я сначала не хотела никому ничего говорить – не хотела жалости к себе, сочувственных взглядов. Хорошо, что мои близкие меня поняли и приняли, - говорит девушка.

А сейчас Юлии нужна помощь – впереди у девушки еще одна серьезная операция, к тому же она находится в сотнях километров от родного города. Если и вы хотите помочь Юлие поскорее справиться с болезнью, можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 5469060017129096 (получатель Юлия Евгеньевна Ю.)