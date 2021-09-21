В Башкирии коронавирусом болеют 339 детей, еще две тысячи находятся на карантине

На госпитализации сейчас находятся 99 детей с коронавирусом

В Башкирии по состоянию на 21 сентября коронавирусом болеют более 339 детей, 99 из них лежат в больницах. Еще порядка двух тысяч несовершеннолетних находятся на карантине из-за возможного контакта с зараженными. Об этом на профильном брифинге 21 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Мы отмечаем увеличение числа заболевших среди детей. На стационарном лечении находятся 99 юных пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении у нас более 240 детей. Порядка двух тысяч человек у нас находятся на карантине из-за контакта с зараженными либо нахождения с ними в одном помещении, - сообщил чиновник.

По словам Забелина, если в детсаде или школе обнаруживается инфицированный ребенок, вся группа или класс, где он учится, уходит на самоизоляцию. Рост числа заболевших детей Минздрав республики связывает с началом нового учебного года. Кроме того, ведомство фиксирует увеличение числа семейных очагов инфицирования.