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Общество21 сентября 2021 14:48

В Уфе через две недели после выписки из ковид-госпиталя умерла 102-летняя Татьяна Колесникова

Пожилая женщина была ветераном Великой Отечественной войны и героем Сталинградской битвы
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Демский район Уфы // vk.com

фото: Демский район Уфы // vk.com

В Уфе скончалась 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны и герой Сталинградской битвы Татьяна Колесникова. Две недели назад ее выписали из ковид-госпиталя после лечения от коронавируса. О смерти долгожительницы сегодня, 21 сентября, сообщила администрация Демского района.

– Администрация Демского района выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Константиновны. Ее уход из жизни – невосполнимая утрата для всех нас, – написали представители районной администрации. – Церемония прощания состоится завтра, 22 сентября, в 12.00 часов по адресу ул.Мусоргского, 13а. Похоронят ветерана на Аллее Славы на Южном кладбище столицы.

Напомним, Татьяну Колесникову лечили от коронавируса в ковид-госпитале на базе Демской клинической больницы. Пожилая женщина с высокой температурой и 32-процентным поражением легких была госпитализирована в медучреждение на «скорой». Пенсионерка лежала в больнице неделю. 6 сентября ее выписали.