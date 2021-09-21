В Уфе через две недели после выписки из ковид-госпиталя умерла 102-летняя Татьяна Колесникова

фото: Демский район Уфы // vk.com

В Уфе скончалась 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны и герой Сталинградской битвы Татьяна Колесникова. Две недели назад ее выписали из ковид-госпиталя после лечения от коронавируса. О смерти долгожительницы сегодня, 21 сентября, сообщила администрация Демского района.

– Администрация Демского района выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Константиновны. Ее уход из жизни – невосполнимая утрата для всех нас, – написали представители районной администрации. – Церемония прощания состоится завтра, 22 сентября, в 12.00 часов по адресу ул.Мусоргского, 13а. Похоронят ветерана на Аллее Славы на Южном кладбище столицы.

Напомним, Татьяну Колесникову лечили от коронавируса в ковид-госпитале на базе Демской клинической больницы. Пожилая женщина с высокой температурой и 32-процентным поражением легких была госпитализирована в медучреждение на «скорой». Пенсионерка лежала в больнице неделю. 6 сентября ее выписали.