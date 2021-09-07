В Уфе коронавирусом переболела 102-летняя пациентка

фото: Минздрав РБ

В Уфе COVID-19 смогла побороть 102 летняя пациентка Татьяна Колесникова. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил башкирский Минздрав.

Татьяну Константиновну с подтвержденным коронавирусом привезли на «скорой» в ковид-госпиталь на базе Демской клинической больницы. У долгожительницы, пережившей войну, была высокая температура – 38,4 градуса, – и ей было тяжело дышать. Обследование показало, что легкие повреждены на 32%.

Медики больницы оперативно подобрали пенсионерке адекватную медикаментозную и кислородную терапию. Пожилая женщина пролечилась в госпитале неделю и ни разу не была в реанимации. Накануне ее выписали с выздоровлением. Сейчас она идет на поправку. Главврач Демской больницы Фанил Шамигулов назвал Татьяну Константиновну «человеком года».