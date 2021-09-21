Хабиров ввел в состав правительства Башкирии гендиректора БСК

Правительство Башкирии пополнилось двумя топ-менеджерами

Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в состав правительства Башкирии топ-менеджеров двух крупных предприятий. Речь идет о гендиректоре «Башкирской содовой компании» Эдуарде Давыдове и гендиректоре «РГД Переработка Салават» (управляющая организация «Газпром нефтехим Салават») Олеге Полякове. Руководитель республики подписал указ об изменении состава местного правительства вчера, 20 сентября.

Напомним, идею включить в госорган управленцев крупных промпредприятий еще в июле озвучил премьер-министр республики Андрей Назаров. Он отмечал, что чиновникам будет полезно оставаться в повестки промышленной политики. Предложение Назарова одобрил Радий Хабиров.